Bonolis: Ho pianto per l'Inter e ho baciato in bocca Zhang

07/05/2020 17:02

Interista sfegatato con tanti ricordi, belli e brutti. In una diretta Instagram Paolo Bonolis rievoca i momenti dolci ma anche quello sofferti. Bonolis ricorda il 5 maggio 2002 ma non solo: "Una grandissima delusione, ma non come l’infortunio di Ronaldo sempre con la Lazio. Piansi, non ci volevo credere. Era talmente affascinante che anche gli avversari lo guardavano con ammirazione. Aveva velocità, controllo di palla e anche un sorriso eterno. Secondo me è stato il migliore, con lui il calcio è cambiato molto: aveva tecnica al doppio della velocità". Poi l'altro lato della medaglia: "Ce ne sono tanti di ricordi belli. E' ovvio che il Triplete è stata una cavalcata straordinaria. Ma è stata una soddisfazione anche quando abbiamo espugnato lo Stadium; mi ricordo il 3-2 nel derby con gol di Adriano al 93', una doppia gioia anche perché avevo preso il risultato corretto. La gioia di quest'anno per il 4-2 al derby, se non mi sono infettato lì non mi infetto più: ho baciato in bocca Zhang dopo un gol".