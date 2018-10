Gp Messico: vince Verstappen, Vettel 2°. Hamilton è mondiale!

28/10/2018 21:57

Lewis Hamilton è per la quinta volta campione del mondo. Ma quanta fatica raggiungere i titoli di Fangio oggi per l’inglese della Mercedes in un Gran Premio del Messico dominato da Max Verstappen con le Ferrari a podio, Sebastian Vettel secondo e Kimi Raikkonen terzo.

Hamilton ha chiuso quarto una gara difficile con tanti problemi di gomme che faranno sicuramente eco sui famigerati fori dei cerchi della Mercedes chiusi già ad Austin con tanta differenza sulle prestazioni delle frecce d’argento nelle ultime due gare; male anche Bottas quinto. A punti anche la Renault di Hulkenberg ed ancora una grande gara di Charles Leclerc, il futuro ferrarista ha portato la Sauber Alfa Romeo al settimo posto davanti alla McLaren di Vandorne. A punti anche l'altra Sauber di Ericsson, chiude la top ten la Toro Rosso di Gasly.

Gara molto movimentata, in partenza Verstappen ed Hamilton bruciano Ricciardo, Vettel tiene la quarta piazza. Poi si va insieme fino al primo pit stop ritardato per le due Ferrari. Vettel si accende prima di metà gara e supera prima Ricciardo e poi Hamilton. Il tedesco recupera anche su Verstappen. Quindi dopo metà gara decide di fermarsi per una seconda sosta, l'olandese lo copre immediatamente. Si fermano anche le due Mercedes in crisi di gomme, non Ricciardo.

Con le gomme nuove la Ferrari non va così forte come prima, Vettel fatica a rimontare di nuovo Ricciardo che però incappa nell'ennesimo ritiro di una stagione avvilente. Raikkonen sale al terzo posto, Hamilton tra mille problemi si accontenta del quarto posto che basta e avanza per cingersi del quinto titolo mondiale, raggiungendo Juan Manuel Fangio, davanti a lui solo il mito di Michael Schumacher.

Luca Fusco