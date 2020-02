Tmw rivela i nuovi Kulusevski da bloccare sul mercato

13/02/2020 08:14

Ci sono nuovi Kulusevski in giro? Luca Marchetti anticipa le mosse di mercato e nel suo editoriale per Tmw elenca diversi prospetti che potrebbero rivelarsi un affare. Ecco alcunu nomi: "Jadon Sancho se si muovesse avrebbe le cifre di un trasferimento da grande, senza dubbio. Per lui parlano i numeri impressionanti. E questi numeri li ha visto pure il Manchester. Ma lo United, non il City, dove lui è cresciuto e da dove, praticamente è scappato perché non voleva rimanere nella supersquadra di Guardiola a fare da panchinaro. Vuole essere protagonista e protagonista lo è stato in questi anni in Bundes... Un altro grande talento che scalpita e che vorrebbe più spazio è Callum Hudson Odoi, attaccante esterno del Chelsea. Praticamente sta giocando da titolare soltanto nell’ultimo mese e questo lo ha spinto ad ascoltare le pretendenti, soprattutto quelle provenienti dalla Germania, dal Bayern Monaco che deve rifarsi il look in attacco...Sempre dall’Inghilterra, ma tutto italiano, è l’altro 2000 che sarà protagonista del mercato. Moise Kean. Nell’Everton di Ancelotti non sta lasciando il segno...non è detto che rimanga lì. Se lo farà è per dimostrare di non essersi sbagliato e di poter diventare protagonista. Ma tornare “indietro” non significa certo alzare bandiera bianca.

Quello che impegnerà di più le italiane, che già stanno affilando le armi, è naturalmente Sandro Tonali...La fila è lunga e non sarà facile spuntarla.

Sempre rimanendo in Italia è già iniziata la corsa anche per Kumbulla. Per il momento sono Inter e Napoli le due che si sono esposte maggiormente....Ad oggi sono avvantaggiati i nerazzurri (nonostante il Napoli abbia un accordo sostanziale con il Verona)... Base d’asta 20 milioni.

In tema di difensori, aveva visto lungo, lunghissimo il Milan su Kabak. Un altro con le idee molto chiare... E ora che tutti se ne sono accorti sarà difficile anche imporsi, soprattutto sul Bayern Monaco…

Gli ultimi 3 nomi sono di tre centrocampisti che sono già stati trattati dalle squadre italiane. Uno è Aurelien Tchouamenì centrocampista centrale del Monaco. Ci hanno provato Inter e Milan, in passato... Poi è passato al Monaco…

Il secondo invece è Augustin Almendra, del Boca. Anche lui sul piede di guerra perché non sta giocando nel Boca....Lo aveva trattato il Napoli, lo sta cercando il West Ham, si era ipotizzato anche un suo possibile approdo alla Roma. Il suo prezzo, nel corso di questi ultimi mesi, è sceso. Proprio perché non sta giocando e vuole andar via.

Altro talento puro è Dominik Szoboszlai: anche lui gioca nel Lipsia (e anche lui è pronto al grande salto. Lo aveva cercato a lungo la Lazio nell’ultimo mercato. Ma non c’è stata mai l’offerta giusta anche perché la Red Bull se vende, vende per business non per necessità. Ma anche Dominik prima o poi spiccherà il volo…