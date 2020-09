Sabatini: Roma fidati, di Iturbe ce n'è stato uno solo

15/09/2020 09:48

“La Roma con Milik e Kumbulla fa due colpi di prospettiva". Arrivano i primi applausi per la nuova proprietà della Roma. Sandro Sabatini a Radio Radio dice: "È da mesi che ne diciamo di tutti i colori su Friedkin, se prende questi due giocatori ha un’ottima idea in prospettiva. Milik fa resistenza perchè Paratici gli ha detto che lo porterà alla Juve. 30 milioni per Kumbulla mi sembrano troppi per un giovane così, però è un giocatore che volevano Lazio, Juve e Inter. Di Iturbe ce ne è stato uno solo, secondo me Kumbulla non è un abbaglio, ma un titolare per i prossimi dieci anni”