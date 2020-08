Pirlo spiazza tutti, la prima richiesta fa sognare i tifosi

13/08/2020 15:41

Chiamatelo effetto-Pirlo. La prima richiesta del neo-allenatore della Juve non sarebbe stata legata ad un addio di qualche senatore più o meno anziano, ma all'acquisto di un altro giocatore di esperienza. Radiomercato in queste ore batte la notizia dell'interessamento dei bianconeri per David Silva. Sarebbe questo il vero motivo alla base della frenata della firma con la Lazio del trequartista svincolato dal City.

I tifosi della Juve già sognano a occhi aperti

I tifosi della Juve sono già in fibrillazione sui social: "Se, e dico se, Pirlo chiama, David Silva risponde. E noi muti, perché Silva è fortissimo. Nonostante l'età" o anche: "Col ritmo del calcio italiano , David Silva (se sano) va in carrozza" e ancora: "I calciatori forti non hanno età ovvio che non puoi prenderne troppi..ma ad esempio uno come DAVID SILVA lo prendo sempre, in parecchi gli lucidano ancora gli scarpini! calciatore fantastico a mio giudizio".

Plebiscito social per David Silva

E' quasi unanime l'apprezzamento dei tifosi bianconeri per David Silva: "David Silva sì solamente cedendo Ramsey e prendendolo sotto i 4 milioni con massimo due anni di contratto. Ed, inoltre, a patto che sia l’unico ultra trentenne a centrocampo" o ancora: "David Silva è ancora un signor giocatore non scherziamo Sarebbe quello che doveva esse Ramsey sulla carta ma sano", oppure: "Il solo Ronaldo non basta...abbiamo pochi giocatori di esperienza Parametro zero ad ingaggio contenuto a 3/4 mln per me sì David Silva è giocatore". Infine una voce fuori dal coro: "David Silva in una squadra di giovani lo prendo ieri. In una squadra con titolari Ronaldo Bonucci Chiellini Cuadrado rischiamo l’ospizio... ".