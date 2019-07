Paganini: Il Psg vuole un campione della Juve ma non per Neymar

21/07/2019 11:51

"Sulle “bombe” dalla Spagna bisogna fare attenzione perché c’è la solita guerra di news, spesso fatte uscire ad arte, tra i filo Real e i filo Barca. Di certo non è la Juventus che ha cercato Neymar mentre a prescindere da Neymar il Psg ha chiesto Dybala". Con questo tweet l'esperto di mercato della Rai, Paolo Paganini, agita il mondo dei tifosi bianconeri: "Paulo Glielo porto io in bicicletta" o anche: "Beh visto che hanno sempre tanti soldi da spendere,direi non sotto i 100 milioni a sti sceicchi" oppure: "Quindi i soldi di Dybala + Cancelo allo United = Pogba?" e infine: Se il "Progetto PSG" è interessato a Dybala e se la società fosse interessato a cederlo che ce lo pagassero a peso d'oro. Niente favori agli Abdullah e ne favori alle squadrette in Italia, che sia chiaro".