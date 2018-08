Ospina sulle orme di Reina, ma Meret e Karnezis come la prenderanno?

16/08/2018 10:51

Come capitò a Pepe Reina viene da un grande club inglese, come Pepe Reina è nazionale e come Pepe Reina viene in prestito. David Ospina è il nuovo portiere del Napoli e dello spagnolo passato al Milan vuol ripercorrere le orme. De Laurentiis l'ha preso in prestito oneroso per 1 milione dell'Arsenal (Reina venne in prestito dal Liverpool) e con lui Ancelotti pensa di aver risolto il problema portiere. L'età è quella giusta (non ha ancora 30 anni), l'esperienza anche (l'anno scorso da vice di Cech ha giocato sempre in Europa League). Higuita e Mondragón furono i suoi idoli agli inizi in patria, Casillas e Buffon i modelli nel panorama internazionale. Appassionato di tatuaggi e votato al numero '13' di maglia (occupato da Luperto in azzurro), Ospina è legatissimo alla famiglia composta dalla moglie-modella Jessica e dai figli Max e Dulce Maria. Il casting per trovare il terzo portiere è stato lunghissimo in casa Napoli: si è passati da Contini, Bardi o Raphael a Tatatarusanu, Ochoa e Mignolet. Alla fine l'ha spuntata Ospina ma che ruolo avrà nel Napoli? Il suo arrivo di fatto “brucia” Karnezis, che pensava di poter sostituire Meret fino al pieno recupero dell'ex Udinese, ma anche lo stesso Meret ora rischia di fare anticamera e di diventare il secondo in grado. Difficile che Ospina possa giocare titolare già sabato con la Lazio, in che condizioni di fiducia giocherà Karnezis? E Meret come la prenderà a vedersi potenzialmente scavalcato?

Stefano Grandi