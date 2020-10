Nesti e il mercato delle grandi: “Hanno tutte un difetto”

06/10/2020 14:08

Si è concluso ieri alle 20 la sessione estiva del calciomercato ed è cominciato il momento delle analisi. Una delle più autorevoli è quella di Carlo Nesti che sul suo sito commenta il mercato delle grandi squadre a partire dall’Inter di Conte: “Fra tanti pregi, in termini di acquisti, proviamo a riassumere i difetti rimasti, nel mercato delle grandi. L’Inter, per completare l’allungamento della coperta di Conte, ha cercato invano un play maker di personalità come Kantè. La Juventus, dopo avere rinunciato a Dzeko, avrebbe trovato in Emerson o Marco Alonso valide alternative per lo sbiadito Alex Sandro. La Lazio doveva rafforzare la difesa, senza costringere Parolo ad adattarsi, ed è stata tradita da David Silva, ideale trampolino per Immobile. Il Milan ha riposto troppa fiducia in Colombo e Maldini, come riserve di Ibrahimovic, visto che Leao e Rebic sono più esterni. La Roma è un po’ troppo invecchiata davanti, con la media di quasi 33 anni di Mkhitaryan, Dzeko e Pedro, cedendo i giovani. Il Napoli poteva cercare una pedina più brillante di Mario Rui, come terzino sinistro, visto il calo di Ghoulam”