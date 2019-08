Nedved: Icardi? Abbiamo già uno dei migliori bomber al mondo

23/08/2019 13:29

Senza Sarri, bloccato dalla polmonite (" "La polmonite non è una cosa semplice, abbiamo deciso di dargli il giusto tempo di recupero anche se lui vorrebbe stare in ufficio e in campo tutto il giorno, dedica molto tempo al campo. Sta meglio. Ci sono delle difficoltà per noi che abbiamo già vissuto con Conte quando abbiamo giocato senza allenatore in panchina, sappiamo a cosa andiamo in contro, avere l'allenatore in panchina è sempre meglio"), è toccato a Nedved metterci la faccia nella conferenza di vigilia della stagione. Il ceko è stato uno degli artefici principali della rivoluzione in panchina e dice: "Per la nostra società sono stati fatti dei cambiamenti importanti. Abbiamo cambiato staff tecnico e medico, siamo convinti delle nostre scelte e siamo convinti che avremo risultati in futuro. La Juventus è stata di sacrifici e vuole vincere anche quest'anno. Sarri sta svolgendo un grosso lavoro, siamo molto contenti. Malgrado le ultime difficoltà, la squadra lo sta seguendo. Si stanno formando le idee che vuole Sarri da parte dei giocatori. Come ogni anno è formata da 24-25 elementi, c'è concorrenza e loro lo sanno. Ognuno deve fare il professionista, allenarsi bene e rendere quando l'allenatore lo chiamerà". Il mercato resta aperto ma Nedved non fa nomi nè in entrata (Icardi) nè in uscita ("Dybala non può essere un problema perchè è un grande campione. Sarri lo sta utilizzando tatticamente come falso nueve" ): Alla domanda su Icardi risponde senza citarlo ( "Non credo che oggi debba parlare di altre squadre. Coglieremo occasioni perché il mercato purtroppo è ancora aperto. Quando si inizia a giocare è giusto che ci siano certezze per noi e per i calciatori") poi aggiunge: "Il mercato è fatto dall'inizio alla fine. Paratici ha fatto un grandissimo mercato, sta facendo grandi cose. Hanno operazione grandi come Demiral, Danilo. In uscita Kean. Non siamo a mercato chiuso, strada facendo coglieremo delle occasioni se ci saranno per noi e per i nostri giocatori. "Non siamo costretti a rincorrere i nostri conti. Se avremo l'opportunità faremo qualcosa, diversamente no". La Juve si ritroverà Marotta e Conte all'Inter: "Le sfide sono solo sul campo. L'effetto ci fa perchè Antonio ha fatto la storia con la Juventus e sappiamo quanto sia forte e quanto vale. Lo stesso posso dire di Marotta. Abbiamo due avversari forti che hanno fatto di tutto per vincere sin da subito. Investimenti che puntano allo Scudetto di quest'anno". Parole al miele anche per Higuain: "E' un giocatore molto forte che fa parte della rosa. Se dico che è tra i due-tre più forti centravanti al mondo non sbaglio. Siamo contenti che sia con noi, lui conosce Sarri e quindi è favorito perchè sa cosa vuole il tecnico. Anche i brasiliani sono bravi. Abbiamo riunito Danilo e Alex Sandro. Douglas Costa mi piace molto e spero faccia una buona stagione".