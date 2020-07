Napoli, momenti decisivi per l’attaccante: euforia social

14/07/2020 12:42

Il Napoli sembra pronto a mettere a segno il primo colpo della prossima stagione. Una scommessa importante quella della formazione partenopea che è pronta a mettere sul piatto 81 milioni di euro per Victor Osimhen, nei quali è compresa anche la valutazione del cartellino di Adam Ounas. Una cifra importante investita dal presidente De Laurentiis che punta tutto sul nigeriano per sostituire il sicuro partente Arek Milik. Una scelta che potrebbe decidere molto del futuro della formazione azzurra.

Il colpo del Napoli

L’investimento per Osimhen è davvero importante, e nelle ultime ore, dopo diversi giorni di tentennamenti e passi indietro, sembra essere tutto pronto per la firma dei contratti. A riportare la notizia è stata l’Equipe, con i giornalisti italiani che hanno subito rilanciata. Secondo il giornale francese, Osimhen ha deciso per il Napoli e proprio in mattina ci sarebbe stato l’incontro in Sardegna con la presenza dei calciatori del giocatore, il ds partenopeo Cristiano Giuntoli e alcuni intermediari. Il giocatore si prepara a firmare un contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Le visite mediche potrebbero arrivare già la settimana prossima.

La reazione dei social

Sui social i tifosi hanno subito lanciato l’hashtag riguardante il giocatore in tendenza. La cifra investita dal club è di quelle importanti e molti si chiedono se il nigeriano sarà in grado di rispondere alle aspettative oppure se si ripeterà la stessa situazione vissuta con Hirving Lozano.