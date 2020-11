Moggi: Juve, ti dico io cosa ti manca

14/11/2020 08:24

La Juventus così com'è è completa in tutti i reparti? Per Luciano Moggi la risposta è no. L'ex dg bianconero a juventibus riassume i difetti della squadra di Pirlo, sottolinea come manchi una mezzala, ridimensiona Rabiot e suggerisce il nome giusto sul mercato

In questa squadra manca un’altra mezzala oltre Arthur. Gli artefici principali della rete subita con la Lazio sono i centrocampisti, è questo il vero problema della Juventus. Rabiot? Bisogna stare attenti quando si dice che è migliorato, sicuramente ha avuto una crescita nelle sue caratteristiche ma non è un calciatore che ragiona in campo. Bentancur invece è un giocatore che viene utilizzato in altra maniera rispetto alle caratteristiche“.

Io comprerei De Paul perché ha personalità, può stare in panchina e quando entra sa amministrare il gioco e dettare i tempi alla squadra. Secondo me è un calciatore sottovalutato“.