Milinkovic-Savic piace alla Juventus ma c'è anche il Psg

Per trattenere Allegri e rafforzare la rosa della Juventus con l'obiettivo Champions League, Marotta ha un'agenda fitta di nomi. Oltre ai vari Caldara, Spinazzola ed Emre Can già bloccati il colpo grosso sarebbe Milinkovic-Savic. Il serbo della Lazio viene considerato il nuovo Pogba ma ha un valore di mercato pauroso, oltre 80 milioni di euro. E l'ostacolo per i bianconeri si chiama anche concorrenza. Il giocatore è entrato nel mirino del Psg che vorrebbe prenderlo per sostituire Thiago Motta, come assicura L'Equipe. Quest'anno il 23enne centrocampista ha segnato 12 gol conditi con 4 assist. Ha un contratto fino al 2022 ma la Lazio sembra intenzionata a venderlo se arrivasse un'offerta congrua.