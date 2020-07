Milan, Schira rivela il primo “addio”

21/07/2020 12:54

In casa Milan ci potrebbe essere una nuova estate di grandi cambiamenti. Sembra certo l’addio del tecnico Stefano Pioli; nonostante l’ottimo cammino in campionato al suo posto arriverà il tedesco Ralf Rangick. E nelle vesti di allenatore e manager, è probabile che ci saranno grandi cambiamenti anche nella rosa. Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, rivela che una delle prime cessioni dovrebbe riguardare l’esterno difensivo Davide Calabria: “In estate dovrebbe dire addio al Milan - rivela su Twitter - Una cessione utile per le casse del club (plusvalenza pura essendo un prodotto del vivaio). Intanto il terzino ha preso una decisione importante per il suo futuro: interrotto il rapporto con l’agente Alessandro Lucci”.