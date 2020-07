Inter-Lazio: le due offerte da capogiro per Kumbulla

24/07/2020 15:47

Napoli, Inter, Lazio poi ancora Inter. Il destino di Kumbulla continua ad ondeggiare da una squadra all’altra. Il difensore del Verona è stato vicino a indossare la maglia del Napoli nello scorso mercato di gennaio, una situazione che si è risolta in un un nulla di fatto. Più probabile la pista Inter che però si è raffreddata lasciando spazio all’avanzata della Lazio. I biancocelesti erano sicuri di avere in pugno il giocatore che si è messo in grande evidenza nel corso della stagione. Tutto fatto, anzi no. Secondo il Corriere dello Sport, l’inter avrebbe deciso di inserirsi nuovamente nella trattativa. La Lazio si è infatti fermata a un’offerta di 22 milioni più il cartellino di Andrè Anderson. I nerazzurri hanno deciso di rilanciare mettendo sul piatto 30 milioni di euro, Salcedo e un giocatore della Primavera. Ora la parola passa al Verona e anche allo stesso giocatore, la cui volontà potrebbe essere determinante ai fini della trattativa.