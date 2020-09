Da Lampard una doccia fredda per l’Inter

13/09/2020 09:20

Non solo Vidal. L’Inter sta facendo di tutto per mettere a disposizione d Antonio Conte una rosa in grado di competere con la Juventus per la conquista del campionato. E il grande sogno della formazione nerazzurra arriva da Londra e dal Chelsea e risponde al nome di N’Golo Kantè.

Lampard dice no

Il giocatore del Chelsea è uno dei pezzi più ambiti in questo mercato e sulle sue tracce non c’è soltanto l’Inter, ma ora da Londra arriva la “blindatura” di Franck Lampard tecnico dei blues che alla BBC dice. “Penso che quasi tutti i club del mondo vorrebbero avere N’Golo Kantè. Sento anche queste voci. E’ un giocatore incredibile e non voglio assolutamente perderlo, è fondamentale per quello che sto cercando di fare. Possiamo parlare degli altri che abbiamo, ma qualcuno come N’Golo e il lavoro che fa nel mezzo. E’ stato un anno difficile per lui la scorsa stagione a causa degli infortuni che ha subito e che ha avuto un effetto domino con il passare dell’anno. Sono molto contento di averlo in forma. E’ un grande giocatore e voglio che resti con noi”.

L’assalto dell’Inter

Ma nonostante le parole di Lampard, l’Inter rimane alla finestra. Anche se per riuscire ad arrivare al giocatore del Chelsea, il club nerazzurro potrebbe essere costretto a fare un sacrificio importante in termini di mercato.