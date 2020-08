Chiariello: Napoli prendilo, è il nuovo Lavezzi

03/08/2020 08:24

Ieri l'omaggio al campione che dice addio, ovvero Josè Callejon che ha lasciato l'ultimo inchino al San Paolo e che dopo la Champions saluterà il Napoli, oggi la ricerca dell'erede. Il Napoli segue Under della Roma ma non è un mistero l'interesse per Jeremie Boga del Sassuolo come conferma Umberto Chiariello. Il giornalista di Canale 12 a Campania sport dice: "Sì, è lui il calciatore che il Napoli vuole, questo è certo: è l'unico che vuole davvero comprare. In Boga il Napoli vede il nuovo Ezequiel Lavezzi, un calciatore devastante con la sua velocità e le sue giocate: per questo alla fine punterà su di lui, fidatevi. Cosa ne sarà di Hirving Lozano? Il messicano resta a prescindere. I progetti per l'attacco sono questi: il Napoli vuole Lorenzo Insigne, Hirving Lozano, Jeremie Boga e Matteo Politano come esterni. L'idea societaria è questa. Sono le indiscrezioni in mio possesso a riferirlo".