Carnevale: L'Inter ci offriva 33 milioni, dissi no

16/07/2020 16:31

"Ho molta stima della dirigenza del Napoli, anche di Giuntoli a cui faccio i miei complimenti, questa situazione di Milik è un po' incomprensibile. Certamente non vivo a Napoli, non capisco le dinamiche interne, ma per me rimane un signor giocatore. Tempo fa ho espresso il mio interesse anche per Lozano". Intervenuto a Radio Punto Nuovo Andrea Carnevale, ex bomber del Napoli e oggi capo scouting dell'Udinese, parla di mercato e si sofferma anche su Osimhen: "È forte, se il Napoli dovesse centrare l'obiettivo, fa un grande acquisto. Mi somiglia un po', anche se è più alto di me". Poi torna alle cose di casa sua: “Abbiamo rinunciato alla cessione di De Paul a 33 milioni all'Inter un anno fa. Abbiamo ritenuto che un altro anno ad Udine sarebbe stato utile, è un giocatore appetibile, anche il Napoli l'ha seguito, io lo considero un piccolo fuoriclasse. È il momento in cui può arrivare in una grande squadra. Negli ultimi 15 metri è molto determinante, è molto forte. Quattro anni fa, quando l'abbiamo visto in Argentina, giocava da trequartista, anche al Valencia faceva l'attaccante esterno a sinistra. In Italia ha cambiato ruolo, è un 10, ad Udine è un leader. Può giocare in tutti i ruoli, è un giocatore universale, molto bravo". Domenica al San Paolo c'è Napoli-Udinese: "Non siamo ancora tranquilli per la salvezza. Abbiamo fallito con la Sampdoria, ma l'Udinese sta giocando molto bene. Abbiamo perso 4-5 partite negli ultimi minuti, qualche punto in più potevamo averlo. Dopo il pareggio di ieri con la Lazio, un signor punto guadagnato anche se magari meritavamo qualcosa in più, affrontiamo il Napoli e poi la Juventus in casa. Mi auguro di venire a Napoli e prendere almeno un pareggio. Sono molto riconoscente al popolo napoletano, ma dopo il '90 volevo coronare il sogno di andare alla Roma come mio fratello. Io sono nato e tornato all'Udinese".