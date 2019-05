Calciomercato Napoli, Di Lorenzo è a un passo

26/05/2019 10:25

Si è dimostrato uno dei terzini migliori della Serie A e con una peculiarità che piace tantissimo ai tifosi: è pericolosissimo in zona gol. Giovanni Di Lorenzo, attualmente all'Empoli, dovrebbe essere il primo arrivo per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. La trattativa fra la società toscana e quella partenopea sembra essere ben avviata e la cifra per il trasferimento del calciatore all'ombra del Vesuvio dovrebbe essere attorno ai dieci milioni di euro. Per fargli spazio nella rosa c'è invece un giocatore azzurro che è pronto a salutare, ovvero Elseid Hysaj, per il quale si parla di Juventus in caso di arrivo di Maurizio Sarri.