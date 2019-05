Attenta Juve: Inter e Psg su un centrocampista che segui da tempo

28/05/2019 09:28

L'anno scorso è stato uno dei desideri di mercato più sognati d'Europa, anche se poi il presidente Lotito ha deciso di non lasciarlo partire. Quest'anno, invece, Sergej Milinkovic Savic potrebbe tornare sul mercato, ma senza fare clamore come ha fatto in passato. Il presidente della Lazio Claudio Lotito appare come al solito serafico: "Milinkovic non è in vendita, come lo scorso anno. Ma se dovesse arrivare un'offerta interessante, per noi e il calciatore, ci sederemmo intorno al tavolo a discuterne". Insomma, rispetto a un anno fa, Lotito appare molto più possibilista. Sulle sue tracce la Juventus, che da tempo non fa mistero di gradire il centrocampista serbo, ma occhio anche all'Inter e al Paris Saint Germain.