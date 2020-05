Zazzaroni: Tutti devono fare come la Juve, niente va nascosto

09/05/2020 09:35

Si sofferma sulla necessità di rivelare i nomi dei calciatori contagiati Ivan Zazzaroni nel suo editoriale sul Corriere dello sport. Questi i passaggi principali: "non tutti quelli che denunciano la presenza di un Asintomatico anonimo sono contrari alla ripartenza, sarebbe tuttavia opportuno che anch’essi indicassero i nomi dei positivi. È sempre utile sapere chi, nel caso in cui si ricomincerà a giocare, risulterà sottoposto a quarantena e chi no: il povero Pezzella, uscito indenne dal Covid e inserito da una mano social tra i “nuovi appestati”, ha dovuto chiarire pubblicamente che non rientrava nella lista.

Ieri il presidente di una società di B più curioso e sospettoso di altri ha chiesto a un suo ex giocatore tesserato per una squadra molto “colpita” se gli avessero rivelato l’identità dei compagni contagiati. Risposta: «Non ci hanno detto nulla». Strano. Della categoria “stranezze” fa parte anche quest’altra segnalazione: mercoledì in tutta la Toscana si erano registrati 26 positivi, il giorno dopo 30. Possibile che il 20% fosse rappresentato da giocatori e staff della Fiorentina? Da quelle parti il lockdown non è servito a nulla? La mia solidarietà va a Giuseppe Barone che ha sempre condiviso la battaglia di Federazione e Lega: preciso che nella fase iniziale tanto la Samp quanto la Viola si erano distinte per trasparenza (Pezzella, Cutrone, Vlahovic, Gabbiadini). Da giovedì, invece, il silenzio.

E l’asintomatico anonimo 0 del Toro? Pare sia un primavera che ha già esordito in prima squadra. E i tre positivi del Milan mai esistiti? Brava la società a fare subito la smentita. Il diritto alla privacy è sacrosanto, in casi come questo - però - la trasparenza lo è di più. La Juve non ha nascosto Rugani, Matuidi e Dybala e, anzi, quando è uscita da un recinto spagnolo (fattoria El Chiringuito de Jugones) la bufala sulla positività di Paulo al quarto tampone, non ha fatto una piega e ha provveduto a effettuare le sue verifiche. Risultato: negativo e allegria.

In Federcalcio circola una battuta che ha tutta l’aria di essere una riflessione molto acuta: «La Serie A sta aiutando il Paese a scovare i positivi che nella fase 2 avrebbero potuto infettarlo».