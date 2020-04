Zazzaroni spiega perché d'improvviso tutti i club ora vogliono giocare

22/04/2020 13:49

"La lettera di Sky è stata fondamentale per la presa di posizione al termine dell'Assemblea di Lega di ieri. Il mondo deve calcio deve almeno provare a ripartire, non si può a priori dire no". A Tutti Convocati, su Radio 24, parla Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello sport dice: " Nessuno sa esattamente quando finirà, dovremo imparare a convivere con il virus, fin quando non si trova un vaccino. Pensiamo alla gente che ha bisogno di lavorare. Bisogna affrontare la realtà per quella che è, non abbiamo alternative. Non si lotta da fermi. Ho sentito Fontana dire rifarei tutto, non si dice così di fronte a una realtà terrificante come quella della Lombardia, si dice ho tentato di fare il possibile. Non è che il calcio sia essenziale, ma è importante, non ne faccio solo un discorso economico. Il calcio produce spettacolo, intrattenimento, serve per distrarci, serve per tenere in vita una passione".