Zazzaroni: Sarà str...ma nessuno incide come lui

03/12/2020 15:06

Si è sbilanciato su tutte le big della serie A Ivan Zazzaroni parlando a Radio Sportiva. Per il direttore del Corriere dello sport la Juventus "Deve vincere, il percorso si fa a 'Ballando con le stelle'. In questo momento la società sta sostenendo Pirlo con più protezione di alcuni suoi predecessori, vuole fare un calcio offensivo ma la realtà è che la squadra va a corrente alternata in base alla presenza dei giocatori di maggiore qualità, quindi non c'è gioco". Sull'Inter invece dice: "Conte sarà il più str..., e lo dico in senso positivo, ma è l'allenatore che più incide in Italia. Dopo di lui su questo aspetto vedo Gasperini, Juric e Mihajlovic. Deve vincere perché ha preso giocatori pronti per farlo subito. Milan? Non è una squadra da scudetto, se lo vince è un miracolo di Maldini e Pioli stile Leicester". Ultima riflessione sul Napoli: "Gattuso è cresciuto molto, la squadra ha potenziale ma con troppa gente scontenta nello spogliatoio. Nella corsa scudetto dico Inter, Juventus e Napoli, con Roma e Lazio in corsa per un eventuale secondo posto".