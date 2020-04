Zazzaroni: Oggi ci sarebbe stato Juve-Lazio, non si può più aspettare

26/04/2020 10:34

Editoriale polemico di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello sport. Questi i passaggi principali dell'articolo del direttore del quotidiano sportivo romano: "Questa sera ci saremmo dovuti piazzare allegramente davanti alla televisione per seguire Juve-Lazio, la sfida per lo scudetto, forse addirittura decisiva, telecronaca (immaginaria ormai) di Compagnoni e Marchegiani o di Trevisani e Adani...Stasera da Fazio ci sarà il Ministro dello sport. Non escludo che Spadafora annunci che le squadre potranno ricominciare ad allenarsi soltanto a metà maggio, a differenza degli atleti individuali la cui ripresa è prevista per il 4 (Malagol!), perché «il calcio non è più importante degli altri sport» e allora lo spieghi lui ai tanti che per vederlo pagano (sarebbe meglio dire pagavano prima della pandemia e della programmazione zero) centinaia e anche migliaia di euro per un abbonamento allo stadio o alle pay, oppure a chi di Sport e Salute deve fare i conti alla fine dell’anno

Qualche presidente vuole fermare il campionato? Fermiamolo, rimandiamolo ad agosto o a settembre. C’è qualcuno disposto a garantirci che prima dell’autunno la scienza avrà debellato il virus e che potremo giocare e svolazzare come liberi augelli? Restiamo a casa ad aspettare con una bottiglia vuota di plastica in mano (metodo Tafazzi) che la ricerca compia il miracolo o proviamo invece a fare uno scatto accettando una vita diversa, irregolare ma attiva, di restrizioni e di notevole controllo e senso di responsabilità?