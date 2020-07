Zazzaroni: Fossi in lui gli lascerei segnare una doppietta

30/07/2020 14:27

"Ho visto Immobile molto condizionato da questa cosa della Scarpa d'oro, pensavo ne facesse di più. Vedremo nella sua Napoli, nel luogo che ha santificato Higuain. Se fossi Koulibaly gli farei fare un paio di gol". Scherza ma non troppo Ivan Zazzaroni parlando del record di gol in A che il bomber della Lazio potrebbe soffiare al Pipita. Il direttore del Corriere dello sport parla a Tutti Convocati, su Radio 24, e aggiunge: " Credo non arriveremo mai ai playoff-playout. E' vero che le date sono compresse, l'UEFA non sposterà gli Europei di due mesi, è tutto sballato, viviamo alla giornata".