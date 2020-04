Zazzaroni: Basta con gli scudetti di cartone

08/04/2020 11:33

Presa di posizione netta di Ivan Zazzaroni sulle decisioni da prendere in caso di mancata ripresa dei campionati. Il direttore del Corriere dello sport resta speranzoso e fiducioso che si possa ricominciare ma avvisa: "il coronascudetto non sarebbe accettabile neppure in Premier, dove il Liverpool ha 25 punti di vantaggio sul ManCity (e un’inutile partita in più), figuriamoci da noi, con la Lazio a un solo punto dalla Juve peraltro battuta in campionato, oltre che in Supercoppa.

Rispettoso dei valori dello sport e del ruolo di n. 1 dell’Eca, Andrea Agnelli, che da anni briga con l’Inter proprio per uno scudetto non conquistato sul campo - il leggendario “di cartone” - ha subito dichiarato che il titolo 2019-20 non gli interessa, prendendosi un sacco di complimenti. I

Noi preghiamo da settimane affinché la stagione si concluda più o meno regolarmente (ma c’è qualcosa di regolare nella vita che stiamo facendo dall’8 marzo?) e in queste ore cominciamo a scorgere una luce in fondo al tunnel. Ma se, disgraziatamente, non fosse possibile proseguire, ci auguriamo che nessuno riceva la laurea. La non-assegnazione, condivisa da tanti juventini, sarebbe il modo più giusto e sportivo di sublimare questo tragico periodo della nostra vita.

PS. Ai tupamaros che obiettano «in F.1 è sufficiente il completamento del 75 per cento dei giri per ottenere il vincitore di un gran premio, seppure a punteggio dimezzato», ricordo che in quel caso il pilota si aggiudica la gara, ovvero la partita, non il campionato".