Zac rivela il suo più grande orgoglio e sentenzia su Piatek

27/01/2020 12:06

"Ibrahimovic ha carisma. E’ il tipo che dice ai compagni: 'passami la palla che poi ci penso io'. Con Guardiola non poteva andare d’accordo, il tiqui taka non fa per lui. Zlatan toglie pressioni alla squadra. Certo, qualcuno farà ancora fatica: se hai Ibra, Piatek non può giocare. E’ una coppia che non funzionerebbe". E' la sentenza di Alberto Zaccheroni. L'ex tecnico rossonero parla del Milan attuale: " Il problema è che tutti i protagonisti stanno giocando al di sotto dei livelli di un anno fa. Questo è il problema. Il mio Milan? Beh, io avevo un gruppo maturo: magari poca quantità, ma alta qualità. Maldini e Costacurta andarono avanti ad alto livello. Boban, Donadoni, Weah, Seba Rossi, Albertini giocarono ancora, ma quella fu l’ultima grande impresa di un gruppo che non aveva bisogno di motivazioni ulteriori. Ricordo che eravamo in viaggio verso Udine quando la Lazio perse in casa con la Juve. Ci avvisarono appena atterrati a Ronchi dei Legionari e io guardai i miei calciatori: a tutti brillavano gli occhi. A Galliani dissi: 'Non so se vinciamo lo scudetto, ma di sicuro vinciamo tutte e sette le prossime partite'. La verità è che ci snobbavano e noi siamo stati bravi a stare a ruota. Quel Milan veniva da un undicesimo e un decimo posto e si è rimesso in sesto. Sa di che cosa sono particolarmente fiero? Dei 275 miliardi di lire incassati con le cessioni dei giocatori nel mio periodo al Milan. Questo deve fare un allenatore: valorizzare il capitale del club".