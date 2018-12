Younes, messaggio di solidarietà per Koulibaly: "Chi ti critica manca della tua classe"

27/12/2018 15:46

Anche Amin Younes, l'esterno d'attacco del Napoli, si schiera dalla parte di Koulibaly. Il razzismo è qualcosa che non dovrebbe esistere e il compagno di squadra dedica un pensiero al difensore franco-senealese: "Un semplice sorriso, questo è tutto ciò che serve. Quelle persone mancano di tutta la classe che tu mostri giorno dopo giorno, come calciatore e come persona. Ti amiamo, Kouly!". Anche la Roma manda un messaggio di supporto nei confronti del difensore del Napoli: "La Roma si schiera al fianco del calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly vittima di insulti razzisti nella sfida di mercoledì sera. Non c'è posto per il razzismo, né dentro né fuori dal mondo del calcio".