Vocalelli: Attaccanti Roma meglio di quelli del Napoli

12/09/2019 15:36

"Dzeko e Mkhitaryan per me sono superiori a Milik e Insigne, però presi singolarmente; se prendiamo in considerazione tutto il reparto, quello del Napoli è più completo". Alessandro Vocalelli si sbilancia parlando a Centro Suono Sport: L'ex direttore del Corriere dello sport dice: "Quest’anno il derby Roma-Lazio durerà una stagione intera, e questo è una diminutio per la Roma. La Roma è abituata a combattere con Juventus, Napoli e Inter, giocarsi un posto in campionato con la Lazio è un passo indietro gigantesco, dovuto principalmente ai demeriti dei giallorossi". Il giudizio sul mercato è positivo a metà: "Non credo ci sia una squadra in Europa che abbia due giocatori forti e centrali nel progetto tecnico (Smalling e Mkhitaryan) in prestito secco. Soprattutto l’armeno. Petrachi ci ha già fatto capire che la Roma non ha i soldi per prenderlo, quindi l’obiettivo è tenerlo quest’anno, rivalorizzarlo e poi ridarlo indietro. La Roma non è questa, non date retta a chi vi dice ‘Siamo abituati a queste cose’, non è vero. La Roma negli ultimi 25 anni è stata una grande squadra, ha quasi sempre lottato per qualcosa, adesso ci stiamo abituando alla mediocrità e questa è la cosa più grave. Petrachi non mi ha convinto ma ha fatto il massimo con quello che aveva a disposizione. Probabilmente senza il suo lavoro la Roma sarebbe messa peggio”.