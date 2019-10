Vieri punge Ancelotti: Così non vincerai mai

28/10/2019 12:04

Christian Vieri, ospite ieri sera a Tiki Taka, ha provato ad analizzare il momento del Napoli dopo la gara pareggiata contro la Spal ed ha detto: “Nervosismo di Ancelotti dopo la gara? Beh, se la Juventus non vince e il Napoli a sua volta pareggia e spreca l’occasione, allora lo Scudetto non lo vincerà mai”. Poi ha elogiato Immobile, collegato dallo stadio: Quando a parlare sono gli idoli, poi...: "Ciro, ti faccio i miei complimenti.Continua così perché stai facendo gol tutte le domeniche. Però vorrei vederti segnare qualche gol in più in nazionale". Emozionato e sorridente, il bomber della Lazio ha risposto così: "Bobo, sei stato il mio idolo. Io da te accetto tutto, sia le critiche che i complimenti e ti ringrazio!"