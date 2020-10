Verso il derby: Inter-Milan, probabili formazioni

16/10/2020 14:36

Pochi dubbi sia per Conte che per Pioli in vista del derby di domani (ore 18, stadio San Siro, diretta su Sky). Le tante assenze, soprattutto sul fronte nerazzurro, inducono a scelte forzate i due allenatori che però non si lamentano e puntano al successo.

Verso il derby, le scelte di Conte

Per il derby Conte dovràvalutare le condizioni dei nazionali, rientrati solo ieri sera. Chi sta messo peggio è Sanchez, che non giocherà dal 1' anche per tenerlo fresco per la Champions. Kolarov confermato nella difesa a 3, Vidal farà coppia con Barella in mezzo ma la grande novità dovrebbe essere la presenza dal 1' di Eriksen con Brozovic in panchina.

Verso il derby, le scelte di Pioli

Per il derby Pioli non può contare su Musacchio, Duarte, Conti, Gabbia e Rebic ma recupera Ibrahimovic. In mezzo Bennacer affianca Kessie con Tonali in panchina, sulla trequarti alle spalle di Ibra ci saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz.

Verso il derby, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T.Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.