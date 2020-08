Verratti: “Su Conte non ho mai avuto dubbi”

04/08/2020 09:53

Il centrocampista della nazionale e del PSG, Marco Verratti, torna a parlare in una lunga intervista con la Gazzetta dello Sport. Il campionato transalpino non si è concluso ma ora per la sua squadra è il momento di affrontare la Champions.

E l’arma in più deve essere il talento di Mauro Icardi, apparso un po’ in ombra nelle ultime uscite. “Icardi è un giocatore d’area e magari non si nota quando non fa gol, ma è importante quando deve aprire gli spazi per Neymar e Mbappè. Grazie al suo passato in Italia, ha acquisito una grande cultura tattica utile anche in fase difensiva. Non c’è da preoccuparsi. Ha il gol nel sangue e prima o poi si sbloccherà”.

Serie A di nuovo competitiva

E Verratti dice la sua anche sul campionato italiano vinto ancora una volta dalla Juventus: “E’ difficile fare paragoni tra la gestione Sarri e il passato, e poi c’è la pandemia che ha condizionato tutto. Di sicuro è stato un campionato avvincente da seguire anche da fuori. Non avevo dubbi sull’Inter, dove passa Conte si fanno sempre progressi. Fino allo stop, la Lazio si giocava il titolo. L’Atalanta, purtroppo per noi, è cresciuta anche dopo la pausa”.

Il mercato

E ora c’è da guardare un mercato dove l’Inter culla il sogno Messi: “Per me si tratta di voci ma è anche la prova che la Serie A è tornata in alto e attira di nuovo grandi campioni. Non è un caso che Ronaldo, Lukaku, Ribery abbiano scelto di venire da noi. E se un giovane come De Ligt ha scelto il nostro campionato, significa che ci sono buone prospettive”.