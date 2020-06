Var, Rizzoli: “Non è un ruolo professionale”

30/06/2020 15:54

Dopo le polemiche seguita alla gara tra Lazio e Fiorentina, si continua a discutere il ruolo del Var nel calcio italiano. Le polemiche non sono di certo state cancellate neanche con l’aiuto della tecnologia, ma molto dipende ancora dalle scelte del direttore di gara. Sulla vicenda ora interviene anche Rizzoli ai microfoni di Radio Rai: “Il ruolo del Var non è ancora professionale, nel giro di qualche anno saranno tutti professionisti. L’arbitro chiaramente preferisce non sbagliare, bisogna in questo caso applicare un protocollo che è molto restrittivo e che tiene in considerazione l’errore grave e evidente. Il protocollo può essere migliorato. Il progetto Var è ancora giovane e quindi anche attraverso degli errori verrà perfezionato”.