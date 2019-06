Un ex Napoli potrebbe affiancare Maldini al Milan

03/06/2019 14:59

Comincia a delinearsi lo staff dirigenziale del Milan e la struttura tecnica. Secondo quanto riferisce sportmediaset.it, Marco Giampaolo è a un passo da diventare il nuovo allenatore del Milan: la fumata bianca è arrivata nel weekend a Rodi Garganico dove, nella giornata di ieri, c'è stato il blitz dell'ormai dt rossonero Paolo Maldini che ha raggiunto il tecnico in Puglia dove si trova in vacanza a bordo di un catamarano. I due hanno raggiunto l'intesa e nei prossimi giorni si formalizzerà il tutto. Intanto Maldini è rientrato a Milano, con il sì dell'ormai ex allenatore della Sampdoria, per accettare la proposta di Gazidis. L'attuale tecnico della Sampdoria firmerà un triennale con i rossoneri a 2 milioni di euro a stagione. Maldini non sarà solo nel suo ruolo: l'ex terzino sarà il dt ma sarà affiancato da in ds. Il primo obiettivo sarebbe Tare, che però difficilmente Lotito vorrà liberare. L'alternativa è Riccardo Bigon, a lungo ds del Napoli in passato e ora al Bologna.