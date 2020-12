Ultim'ora Milan: infortunio per Ibrahimovic, rientra nel 2021

18/12/2020 18:39

Brutte notizie per il Milan. Il 2020 di Zlatan Ibrahimovic, di fatto, è già finito. Nuovo stop per il centravanti svedese al termine dell'allenamento. Come riportato da diversi organi di stampa, re Zlatan rientrerà soltanto con l'anno nuovo.

Infortunio Ibra, le ultimissime

Al termine della seduta d'allenamento Ibra ha avvertito dolore al polpaccio sinistro ed è stato sottoposto a risonanza magnetica. L'esito del test non è stato rassicurante, tutt'altro. In particolare, l'esame strumentale ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un nuovo test su Ibra verrà effettuato non prima di dieci giorni e l'attaccante, ovviamente, dovrà saltare gli ultimi impegni prima della sosta, contro il Sassuolo e la Lazio. Se i tempi dovessero andare per le lunghe, addirittura, potrebbe non farcela neppure per il match contro la Juventus in programma il 6 gennaio prossimo. Una brutta tegola sul capo di Pioli e del Milan, proprio ora che sembrava che i big stessero tornando tutti a disposizione.