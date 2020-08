Ufficiale: Tiki Taka riparte a settembre con nuovo conduttore

12/08/2020 15:29

“Per una trasmissione di calcio - che è lo sport più bello del mondo - ci vuole un conduttore competente, imparziale, cristallino, equo, che non abbia una fede calcistica che possa cambiarne le opinioni. Bene, io quel conduttore ce l’ho: sono io”. Sono le parole che pronuncia Piero Chiambretti (con la maglia del Torino) nello spot-trailer di Tiki-Taka diffuso sui social da Mediaset. "Lo prometto porterò in alto Tiki-Taka" - conclude Chiambretti che poi ironicamente chiede: "Qualcuno sa chi ha comprato il Toro oggi?". E' l'ufficialità che mancava alla ripresa della trasmissione sportiva senza Pierluigi Pardo. Il talk-show dovrebbe partire già il 21 settembre, dopo la prima giornata di campionato di serie A. Rimarrà la presenza femminile, che riguarderà “giornaliste, tifose, mogli o fidanzate di calciatori. Non corpi femminili da esibire“, spiegava Chiambretti in una recente intervista, così come la struttura del programma tra ospiti, addetti ai lavori e i classici opinionisti come Mughini e Cruciani. “L’idea è conservare qualcuno del passato e aggiungerne di nuovi per farli ruotare. Ci metterò passione con l’obiettivo di migliorare il linguaggio calcistico televisivo, pieno di formule abusate. L’ideale è andare oltre il ‘bla bla bla. Lo sposalizio tra sport e intrattenimento si può fare. Basta non varcare una linea sottile e allora vinci la partita“.