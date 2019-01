Uefa, tra i migliori colpi di gennaio del millennio uno della Juve e uno dell'Inter

26/01/2019 10:07

Il sito dell'Uefa ha elencato tutta una serie di acquisti effettuati dalle big d'Europa nel nuovo millennio, indicando tutti i colpi migliori. Vi compaiono anche un acquisto fatto dalla Juve e uno dall'Inter. Ecco l'elenco:

Virgil van Dijk (dal Southampton al Liverpool, 2018)

In molti ritenevano che il Liverpool avesse strapagato il centrale olandese, ma col passare dei mesi il suo acquisto si è rivelato un vero affare per il club. Il numero 4 dei Reds da solo trasformato la difesa della squadra e contribuito in maniera determinante all’approdo in finale di UEFA Champions League. In questa stagione inoltre la difesa ha subito appena sette gol nelle prime 17 partite di campionato.

Kevin De Bruyne (dal Chelsea al Wolfsburg, 2014)

De Bruyne ha trascorso solo una stagione intera al Wolfsburg, sufficiente però per impressionare tutti. Il belga ha segnato 16 gol in tutti le competizioni e stabilito il record di 21 assist nel 2014/15, con i Wolves che sono arrivati secondi in campionato e che hanno vinto la Coppa di Germania per la prima volta. Grazie alle sue prestazioni ha vinto il premio di Calciatore dell'Anno in Germania e successivamente è passato al Manchester City.

Ivan Rakiti? (dallo Schalke al Siviglia, 2011)

Il nazionale croato diventa il primo capitano straniero della squadra andalusa dopo Diego Maradona e nel 2014 contribuisce alla vittoria della UEFA Europa League. La stagione seguente passa al Barcellona.

Luis Suárez (dall'Ajax al Liverpool, 2011)

Dopo aver incassato 57,5 milioni di euro dal Chelsea per Fernando Torres, i Reds non perdono tempo e acquistano Andy Carroll (40,25 milioni) e Suárez (26,5). Carroll segna 11 gol in 58 partite e se ne va un anno e mezzo dopo. Suárez fa meglio, con 82 reti in 133 presenze (31 nella stagione 2013/14 in cui il Liverpool sfiora il titolo). Poi arriva la chiamata del Barcellona, che per l'attaccante uruguaiano spende 82,3 milioni di euro.

Andrea Barzagli (dal Wolfsburg alla Juventus, 2011)

I migliori 300.000 euro che la Juve abbia mai speso. Anche se Barzagli non è di certo uno sconosciuto, avendo vinto il campionato 2008/09 con il Wolfsburg, la sua carriera sembra essere in fase di stallo. I bianconeri lo rilanciano inserendolo in una difesa composta da Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon.

Marcelo (dal Fluminense al Real Madrid, 2007)

"Una perla desiderata da mezza Europa", dichiara il presidente Ramón Calderón a proposito di Marcelo, che arriva a 18 anni. Dieci anni, quattro campionati e quattro UEFA Champions League dopo, la sua soddisfazione è ancora più grande. Un altro acquisto importante nello stesso inverno è quello di Gonzalo Higuaín.

Klaas-Jan Huntelaar (dall'Heerenveen all'Ajax, 2006)

L'attaccante, costato 9 milioni di euro, è un doppio colpo per l'Ajax: è infatti l'attaccante più promettente in Olanda, nonché un giocatore scartato dal PSV. Huntelaar segna 105 gol in 136 presenze e tre anni dopo passa al Real Madrid per ben 27 milioni di euro.

Nemanja Vidi? (dallo Spartak Moskva al Manchester United, 2006)

Sir Alex Ferguson batte la concorrenza di Liverpool e Fiorentina e si assicura il difensore serbo. Anche se non c'è modo di acciuffare il Chelsea nel 2005/06, la coppia formata da Vidi? e Rio Ferdinand dà inizio a un'epoca di dominio assoluto dei Red Devils, che in quell'inverno acquistano anche Patrice Evra.

Dejan Stankovi? (dalla Lazio all'Inter, 2004)

A causa di problemi finanziari, la Lazio non può rifiutare l'offerta di 4 milioni di euro più bonus dell'Inter. Appare subito evidente che i nerazzurri hanno fatto un affare: Stankovi? diventa ben presto un beniamino dei tifosi, segnando direttamente da calcio d'angolo contro l'AC Milan a poche settimane dal suo arrivo, poi vince cinque scudetti e la UEFA Champions League 2010.

Jaap Stam (dal Willem II al PSV, 1996)

Stam è al Willem II da appena sei mesi ma interessa molto il PSV, che cerca di rifarsi dopo tre stagioni senza trofei. Il difensore, 23 anni, si aggiudica subito la Coppa d'Olanda, mentre l'anno dopo vince il campionato. Nel 1998 viene acquistato dal Manchester United per 18 milioni di euro, allora cifra record per un difensore.