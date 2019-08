Udinese-Milan, probabili formazioni: Sembra la squadra di Gattuso

24/08/2019 14:44

Sarà ancora un Milan old style, senza i nuovi acquisti in campo, quello che domani affronta l'Udinese per il debutto del campionato. Giampaolo si affiderà ancora una volta al suo modulo preferito, il 4-3-1-2. In porta ci sarà Gianluigi Donnarumma e davanti a lui si schiererà la linea a quattro composta da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez. I tre centrocampisti saranno Borini, Paquetà e Calhanoglu, con Suso che agirà sulla trequarti alle spalle di Castillejo e Piatek. Nel 3-5-2 di Tudor gli esterni saranno Larsen a destra e Pussetto a sinistra, con Jajalo, Mandragora e Fofana nel mezzo. In attacco spazio a De Paul e Lasagna. Queste le probabili formazioni di Udinese-Milan:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Mandragora, Jajalo, Pussetto; De Paul, Lasagna. All. Tudor.

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Paquetà, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. All. Giampaolo.