Udinese-Milan, dove vederla e probabili formazioni

31/10/2020 15:07

Per confermarsi sempre più saldamente primo in classifica e per smentire gli scettici. Il Milan va domani al Friuli per affrontare l'Udinese col morale a mille. La gara sarà trasmessa su DAZN. La diretta streaming dalla Dacia Arena inizierà alle ore 12.30 e il tecnico rossonero si appresta a praticare un ampio turnover rispetto alla formazione schierata giovedì in Europa League.

Udinese-Milan, le scelte di Pioli

Per Udinese-Milan Pioli ritrova tra i pali Donnarumma, risultato negativo al secondo tampone: Gigio si riprenderà il posto che aveva ceduto a Tatarusanu. Torna titolare a sinistra anche Theo Hernandez. Cambia anche il centrocampo: giocano dal 1' Kessie e Bennacer mentre davanti saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Leao a supportare la prima punta Ibrahimovic. Si rivede, sia pur solo in panchina, Rebic destinato a fare uno spezzone.

Udinese-Milan, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2); Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, de Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Okaka, Lasagna. All. Gotti

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli