U.21, Mancini: M'ispiro a Materazzi, ho il 23 tatuato sul braccio

20/03/2018 16:23

Al suo debutto sulla panchina dell’Under 21, Alberico Evani ha perso per infortunio Davide Calabria e il terzino del Basilea Raoul Petretta, ma al centro della difesa potrà contare su Gianluca Mancini. Il difensore dell’Atalanta, che ha esordito sei mesi fa in occasione dell’amichevole con la Spagna, si sta ritagliando sempre più spazio con il proprio club ed è l’ennesima conferma della bontà del vivaio nerazzurro: “La Nazionale ma ggiore è l'obiettivo di qualsiasi calciatore ma ora sono concentrato sull’Under 21. Il pensiero va a queste due amichevoli che dobbiamo disputare come partite vere, per prepararci al meglio all'Europeo dell'anno prossimo. Ho avuto la possibilità di conoscere Evani in due ritiri con l'Under 20, è molto bravo, preparato e con una grandissima carriera da calciatore alle spalle. Cercheremo di apprendere i suoi consigli".A Bergamo non mancano i punti di riferimento (“mi ispiro a Caldara, Toloi, Masiello e Palomino, cerco di rubare tutti i loro pregi per migliorarmi”), ma il vero modello è un campione del mondo come Marco Materazzi: "E' sempre stato il mio idolo, l’ho conosciuto a Perugia e ho anche il numero 23 tatuato sul braccio sinistro. Ero simpatizzante dell'Inter e nel 2006, quando l'Italia ha vinto il Mondiale, per me era l'icona più bella”.

Giovedì Mancini tornerà a giocare al ‘Curi’, uno stadio che ha visto sbocciare la sua carriera nei due anni in cui ha vestito la maglia del Perugia: “Tornare e ritrovare quella gente è sempre una forte emozione. Lì ho espresso al meglio le mie qualità, soprattutto nella seconda stagione”.