Tweet Ronaldo commuove il web ma c'è chi lo critica per foto sbagliata

23/08/2019 10:05

Oltre 9500 commenti, oltre 82.000 retweet e quasi 300mila like ha avuto il post di Cristiano Ronaldo che su twitter ha chiesto aiuti per l'Amazzonia in fiamme: "La foresta dell'Amazzonia - ha scritto Cr7 - produce più del 20% dell'ossigeno nel mondo e sta bruciando da 3 settimane. E' nostra responsabilità aiutare a salvare il nostro pianeta". Tra le migliaia di commenti, però in tanti attaccano il giocatore della Juve per aver messo una foto vecchia o per diffondere fake-news.