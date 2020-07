Tv: La 30esima di A in diretta, canali e telecronisti Sky-Dazn

04/07/2020 12:52

Tra oggi e domani si chiude la 30esima giornata di serie A. Ecco dove vedere tutte le partite in diretta con i canali e i telecronisti:

Oggi

Juventus vs Torino ore 17:15 [disponibile in 4K HDR per i clienti Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento: Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo

Sassuolo vs Lecce ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Antonio Nucera - commento: Carolina Morace

Bordocampo ed interviste: Manuele Baiocchini



Lazio vs Milan ore 21:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)



DOMENICA 5 LUGLIO

Inter vs Bologna ore 17:15

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Cagliari vs Atalanta ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Veronica Baldaccini



Parma vs Fiorentina ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa - commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti



Udinese vs Genoa ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 254

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 485

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Dario Massara - commento: Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Marina Presello



Brescia vs Hellas Verona ore 19:30

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 486

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Tecca - commento: Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi



Sampdoria vs Spal ore 19:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Napoli vs Roma ore 21:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202), Sky Sport 251, Sky Sport 256

Digitale Terrestre: diretta esclusiva Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini e Paolo Assogna