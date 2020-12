Tv: Dove vedere tutte le gare di Champions in diretta

01/12/2020 14:19

Torna la Champions League e tutte le gare della quinta giornata della fase a gironi saranno trasmesse in diretta sui canali Sky. In chiaro Canale 5 trasmette invece Atalanta- Midtjylland. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin. A seguire “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Carolina Morace, Riccardo Ferri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Questi i canali Sky e i telecronisti di tutte la gare

Oggi

Diretta Gol Champions League ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486



Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

FC Lokomotiv Moskva vs FC Salzburg: Lucio Rizzica

FC Shakhtar Donetsk vs Real Madrid CF: Antonio Nucera

Gruppo B | FC Shakhtar Donetsk vs Real Madrid CFore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Telecronaca: Pietro Nicolodi



Gruppo A | FC Lokomotiv Moskva vs FC Salzburgore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo



Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486



Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

Atalanta BC vs FC Midtjylland: Dario Massara

Club Atlético de Madrid vs FC Bayern München: Riccardo Trevisani

FC Porto vs Manchester City FC: Paolo Ciarravano

Liverpool FC vs AFC Ajax: Federico Zancan

Olympique de Marseille vs Olympiacos FC: Daniele Barone

VfL Borussia Mönchengladbach vs FC Internazionale Milano: Riccardo Gentile

Gruppo B | VfL Borussia Mönchengladbach vs FC Internazionale Milano ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Telecronaca: Fabio Caressa - commento Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Gianluca Di Marzio



Gruppo D | Atalanta BC vs FC Midtjylland ore 21:00

da Atalanta Stadium - Bergamo [ITA]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Canale 484

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi



Gruppo D | Liverpool FC vs AFC Ajax ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Telecronaca: Massimo Marianella



Gruppo A | Club Atlético de Madrid vs FC Bayern München ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Telecronaca: Maurizio Compagnoni



Gruppo C | FC Porto vs Manchester City FC ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256

Telecronaca: Nicola Roggero

Gruppo C | Olympique de Marseille vs Olympiacos FC ore 21:00]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 257

Telecronaca: Davide Polizzi



Domani

Diretta Gol Champions League ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486

Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

FC Krasnodar vs Stade Rennais FC: Andrea Marinozzi

Istanbul Basaksehir vs RB Leipzig: Davide Polizzi

Gruppo H | Istanbul Basaksehir vs RB Leipzig ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Gruppo E | FC Krasnodar vs Stade Rennais FC ore 18:55

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Telecronaca: Luca Boschetto



Diretta Gol Champions League ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Collection (canale 205) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 486



Collegamenti in diretta con i campi della Champions:

Borussia Dortmund vs SS Lazio: Daniele Barone

Club Brugge vs FC Zenit: Lucio Rizzica

Ferencvarosi TC vs FC Barcelona: Dario Massara

Juventus vs FC Dynamo Kyiv: Maurizio Compagnoni

Manchester United FC vs Paris Saint-Germain: Paolo Ciarravano

Sevilla FC vs Chelsea FC: Geri De Rosa

Gruppo G | Juventus vs FC Dynamo Kiev ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472)

Telecronaca: Federico Zancan - commento Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo



Gruppo F | Borussia Dortmund vs SS Lazio ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Canale 484

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Gianluca Di Marzio



Gruppo H | Manchester United FC vs PSG ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 254

Telecronaca: Nicola Roggero



Gruppo G | Ferencvaros vs FC Barcelona ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Telecronaca: Antonio Nucera



Gruppo F | Club Brugge vs FC Zenit ore 21:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 256

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo



Gruppo E | Sevilla FC vs Chelsea FC ore 21:00

da Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán - Seville [ESP]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 257

Telecronaca: Massimo Marianella