Tv: Dove vedere su Sky e in chiaro tutta la Champions

23/11/2020 15:48

Torna la Champions League con le gare della fase a gironi, domani e dopodomani tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul satellite da Sky, una sola la gara visibile in chiaro. La scelta di Mediaset (che inizialmente prevedeva Juve-Ferencvaros) alla fine è ricaduta su Lazio-San Pietroburgo, in onda domani su Canale 5. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin. A seguire “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Carolina Morace, Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Questo invece il programma di Sky

Domani

18.55 Rennes-Chelsea (Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

18.55 Krasnodar-Chelsea (Champions League) - SKY SPORT (canale 255 satellite)

21.00 Diretta Goal Champions League - SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Juventus-Ferencvaros (Champions League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

21.00 Lazio-Zenit (Champions League) - CANALE 5, SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253 satellite)

21.00 Dinamo Kiev-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

21.00 Borussia D.-Bruges (Champions League) - SKY SPORT (canale 255 satellite)

21.00 PSG-Lipsia (Champions League) - SKY SPORT (canale 256 satellite)

21.00 Manchester United-Basaksehir (Champions League) - SKY SPORT (canale 257 satellite)



MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE



18.55 Diretta Goal Champions League - SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.55 Borussia M.-Shakhtar (Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

18.55 Olympiacos-Manchester City (Champions League) - SKY SPORT (canale 255 satellite)



21.00 Diretta Goal Champions League - SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Inter-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

21.00 Liverpool-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253 satellite)

21.00 Bayern-Salisburgo (Champions League) - SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

21.00 Ajax-Midtjylland (Champions League) - SKY SPORT (canale 255 satellite)

21.00 Atletico Madrid-Lokomotiv (Champions League) - SKY SPORT (canale 256 satellite)

21.00 Marsiglia-Porto (Champions League) - SKY SPORT (canale 257 satellite)