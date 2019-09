Tv: Dove vedere Juve, Inter, Napoli e Milan con canali e telecronisti

28/09/2019 12:19

Torna oggi la serie A con la sesta giornata. Ecco dove vedere tutte le partite in diretta sui canali Dazn e Sky e tutti i telecronisti con le seconde voci.

Dazn oggi

ore 20:45 Serie A 6a Giornata: Sassuolo vs Atalanta (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Marco Russo

Prepartita (ore 20:15) dallo stadio Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia: Giulia Mizzoni



DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019

ore 12:30 Serie A 6a Giornata: Napoli vs Brescia (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Massimo Callegari - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Davide Bernardi e Tommaso Turci

Prepartita (ore 12:15) dallo stadio San Paolo di Napoli: Diletta Leotta e Federico Balzaretti



Telecronaca: Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

SKY - OGGI

Juventus vs Spal ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - commento Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti



Sampdoria vs Inter ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Barzaghi





Sassuolo vs Atalanta ore 20:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Domenica 29 Settembre 2019:

Napoli vs Brescia ore 12:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Diretta Gol Serie A ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Lazio vs Genoa: Geri De Rosa

Geri De Rosa Udinese vs Bologna: Antonio Nucera

Lazio vs Genoa ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Tecca - commento Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci

Udinese vs Bologna ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Daniele Barone - commento Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi

Lecce vs Roma ore 15:00

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Cagliari vs Verona ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Davide Polizzi - commento Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Veronica Baldaccini



Milan vs Fiorentina ore 20:45 [disponibile anche in 4K HDR per i clienti Sky Q]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport Serie A HD (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472) e Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Peppe Di Stefano, Manuele Baiocchini, Alessandro Alciato

Lunedi 30 Settembre 2019:

Parma vs Torino ore 20:45

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Andrea Marinozzi - commento Carolina Morace

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo