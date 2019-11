Tv: Dove vedere Inter-Verona, Napoli-Genoa e Juve-Milan

09/11/2019 11:08

Torna la serie A con la 12esima giornata. Dopo l'anticipo di ieri tra Sassuolo e Bologna ecco dove vedere tutte le altre partite in diretta con i canali dedicati e i telecronisti di Dazn e Sky:

Oggi, DAZN

ore 20:45 Serie A 12a Giornata: Napoli vs Genoa (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Marco Russo

Prepartita (ore 20:15) dallo stadio San Paolo di Napoli: Diletta Leotta e Federico Balzaretti

Non è stato un inizio di campionato facile per il Napoli di Carlo Ancelotti, che ancora fatica a trovare continuità. Gli azzurri non possono più permettersi passi falsi, perchè il treno di Juventus ed Inter rischia di allontanarsi pericolosamente. Al San Paolo, però, arriva un Genoa rinvigorito dalla cura Thiago Motta, per proseguire la risalita dopo l'avvio complicato. L'ultimo successo del Genoa contro il Napoli in Serie A è arrivato nel gennaio 2012 (3-2 sotto Pasquale Marino). Da allora 10 successi partenopei e quattro pareggi. Il Napoli è imbattuto da 10 sfide interne contro il Genoa, grazie a sette vittorie e tre pareggi. Nelle ultime tre partite di campionato il Napoli ha raccolto solo due punti, i partenopei non infilano una striscia di almeno quattro gare senza successi in Serie A da settembre 2015. A partire da metà settembre (turno di domenica 15 incluso), il Genoa è la squadra che ha perso più partite nei cinque maggiori campionati europei: sette sconfitte su nove match. Infine, ha subito 26 reti in questo campionato; sei delle ultime otto squadre che hanno incassato almeno 26 gol nelle prime 11 gare stagionali di Serie A sono poi retrocesse a fine campionato, incluse tutte le ultime tre.

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019

ore 12:30 Serie A 12a Giornata: Cagliari vs Fiorentina (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Prepartita (ore 12:15) dalla Sardegna Arena di Cagliari: Giulia Mizzoni e Massimo Gobbi

ore 15:00 Serie A 12a Giornata: Udinese vs Spal (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Prepartita (ore 14:45) dallo stadio Dacia Arena - Friuli di Udine: Alessandro Iori

OGGI SKY

Brescia vs Torino ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa - commento Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo



Inter vs Hellas Verona ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa - commento Beppe Bergomi

Bordocampo ed interviste: Andrea Paventi e Matteo Barzaghi



Napoli vs Genoa ore 20:45

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Domenica 10 Novembre 2019:

Cagliari vs Fiorentina ore 12:30

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Sky Calcio Show ore 14:00 - 17:00 - 20:00

Satellite e Fibra: Canali Sky Sport delle partite

Digitale Terrestre: Canali Sky Sport delle partite

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Conduce: Alessandro Bonan - In studio: Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni

Diretta Gol Serie A ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport canale 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Collegamenti in diretta con i campi della Serie A:

Lazio vs Lecce: Daniele Barone

Daniele Barone Sampdoria vs Atalanta: Andrea Marinozzi

Lazio vs Lecce ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Massimo Tecca - commento Carolina Morace

Bordocampo ed interviste: Matteo Petrucci



Sampdoria vs Atalanta ore 15:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 253

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport 484

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Federico Zancan - commento Luca Pellegrini

Bordocampo ed interviste: Riccardo Re



Udinese vs SPAL ore 15:00

Satellite: diretta esclusiva su DAZN1 (canale 209)

Per i clienti Sky con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che aderiscono all’offerta Sky-DAZN su sky.it/faidate o app Fai Da Te.

Parma vs Roma ore 18:00

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Gentile - commento Massimo Ambrosini

Bordocampo ed interviste: Angelo Mangiante e Vanessa Leonardi



Juventus vs Milan ore 20:45 [disponibile in 4K HDR per i clienti Sky Q SAT]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport Serie A HD (canale 202)

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Uno (in SD can. 482, in HD can. 472) e Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Trevisani - commento Daniele Adani

Bordocampo ed interviste: Giovanni Guardalà, Peppe Di Stefano, Marco Nosotti