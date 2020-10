Tv: Domani riparte Quelli che il calcio, ospiti e novità

31/10/2020 11:31

Nuova edizione per “Quelli che il calcio”, lo storico programma di Rai2, che riparte da domani alle 14. Il trio di conduttori sarà composto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

In studio, accanto a Federico Russo, una new entry, il giornalista Marco Mazzocchi.



Spazio alla comicità con Ubaldo Pantani che proporrà nuovi personaggi, tra cui il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. Toni Bonji sarà l’agente Mormora, un responsabile della sicurezza tutt’altro che affidabile, mentre Brenda Lodigiani si trasformerà in Luisella Costamagna. Farà poi il suo ingresso nel cast l’attrice comica Barbara Foria



Ritroveremo Enrico Lucci, testimone degli eventi e dei personaggi più singolari dell’attualità: domenica sarà inviato a Otranto insieme a un ramo della famiglia Al Bano: il figlio del cantante Yari e la sua fidanzata Thea.

In studio anche il campione di tennis Adriano Panatta. Gli ultimi due posti sui divanetti saranno riservati al duello, quest’anno forse anche decisivo in chiave scudetto, Napoli-Milano, con Francesco Paolantoni e Francesco Mandelli. Per l’attualità, in vista del voto americano, si collegherà il giornalista Alan Friedman.

Per questa prima domenica di novembre si seguiranno Udinese-Milan con il cantante comico Ruggero dei Timidi; sul neutro di Cesena, per Spezia-Juventus ci saranno il bianconero e figlio d’arte Mirko Casadei e Dario Vergassola, spezzino doc, ora con il cuore diviso a metà fra la sua città e la Samp; il granata Boosta e il biancoceleste Stefano Pantano aggiorneranno su Torino-Lazio.