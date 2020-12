Tv: A Dribbling la Ferrari e intervista al figlio di Rossi

19/12/2020 09:36

Puntata da non perdere quella di oggi, la numero 14, di Dribbling, in onda alle 18.10 su Rai2. In primo piano la Ferrari, con un'intervista in esclusiva a Mattia Binotto, Team Principal della Scuderia Ferrari, per indagare sui perché dell’ultima stagione così faticosa e dolorosa per Maranello.

Per la Nazionale di calcio, invece, Dribbling guarda al futuro, con il corso per allenatori iniziato a Coverciano dove tra gli iscritti figurano i campioni del mondo del 2006 Del Piero e De Rossi, ma anche altri ex calciatori che hanno alle spalle anni di serie A e nazionale, come Vieri, Montolivo e Pazzini.

L’anteprima si concluderà con un ricordo molto intimo e speciale di Paolo Rossi, un’intervista al figlio Alessandro, realizzata in Toscana, nell’azienda di famiglia. In studio Simona Rolandi con i suoi due opinionisti, ancora in remoto a causa delle disposizioni anti Covid-19, Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino da Torino.

Dopo la parentesi del TGSport, approfondimento sul "caso Papu Gomez", tra detto e non detto e post sui social, con un collegamento in diretta da Bergamo per capire meglio le varie posizioni e ipotizzare gli eventuali sviluppi. Chi invece si sta dimostrando sempre più importante per il rendimento della propria squadra è l’armeno Mkhitaryan, punto di riferimento della Roma di Fonseca: a lui sarà dedicato un servizio speciale. Restando in ambito Serie A, le analisi sulle dichiarazioni di Antonio Conte sulla sua Inter che intanto incalza la capolista Milan e il conto alla rovescia sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic, e poi le partite del sabato con dirette e aggiornamenti dagli inviati su tutti i campi coinvolti: Fiorentina-Verona, Samp-Crotone (Paolo Paganini), e Parma-Juventus (Aurelio Capaldi).