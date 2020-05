Tutti i club ricordano Simoni tranne uno, polemica sui social

23/05/2020 12:51

La scomparsa di Gigi Simoni ha commosso tutto il mondo del calcio: un ricordo dell'ex tecnico di Crevalcore ha accomunato tecnici, giocatori, presidenti. Non solo l'Inter che con lui vinse l'Uefa nel '98 sfiorando anche lo scudetto, non solo le tante squadre dove aveva lavorato (come Napoli, Lazio, Cremonese, Torino ecc) ma anche il Milan, la Fiorentina, il Cagliari, l'Atalanta e tante altre hanno voluto omaggiare Simoni sui propri profili ufficiali. Ai più però non è sfuggita una grande assente. Tra tutte le big l'unica che manca all'appello è la Juve nonostante Simoni avesse giocato con la maglia bianconera nel '67-68. Una "dimenticanza" che non è passata inosservata sui social e non sono mancate aspre critiche alla Vecchia Signora.