Trevisani: Pirlo parte avvantaggiato, Sarri come Allegri

10/08/2020 14:46

"Tutti gli ex giocatori, oggi allenatori, davvero bravi sono stati centrocampisti. Questo non significa che Pirlo farà sicuramente bene, ma parte avvantaggiato". Ricky Trevisani aggiunge un'altra ragione ai motivi per essere ottimisti sulla riuscita del nuovo tecnico della Juventus. Il telecronista di Sky parla a Tutti Convocati su Radio 24 e aggiunge che l'esonero di Sarri era inevitabile: " "Non si è mai avuta la sensazione che la Juve dominasse le partite, il bel gioco di Sarri non si è mai visto. I risultati però sono gli stessi dell'anno prima, è vero che Allegri aveva fatto un turno in più in Champions, ma era uscito ai quarti di Coppa Italia. Credo che Sarri sarebbe andato via lo stesso e che la società avesse deciso di cambiarlo salvo vittoria della Champions".

"Credo che Sarri paghi il non aver saputo tenere alta la concentrazione dopo la Lazio. Da quel momento la Juve è finita. Il risultato sportivo della stagione 19/20 è identico a quello della stagione precedente e infatti Sarri va a casa proprio come Allegri perchè ora la Juventus vuol fare anche dell'altro oltre che vincere. Sarri non era l'allenatore classico di casa Juventus, ma era stato scelto anche per quello. Si voleva qualcuno che cambiasse il modo di giocare tradizionale della Juve perchè ora in Europa la tendenza è quella di un calcio votato allo spettacolo. La Juventus è due anni che il problema della costruzione della rosa e da un certo punto di vista anche Cr7 il giocatore più forte visto in Italia da qualche decennio, è stato un problema. E' stata una scelta bellissima, ma ha condizionato il mercato"