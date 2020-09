Trevisani: “Inter? Al momento non è la favorita”

01/09/2020 15:07

Resta ancora qualche settimana di attesa prima di tornare in campo per la prima giornata di serie A. Ma già si cominciano a fare le griglie in vista dell’inizio della prossima stagione. E anche Riccardo Trevisani ai microfoni di “Tutti Convocati”, sembra avere le idee ben precise: “La Juventus resta comunque la favorita. Poi dipenderà dall’impatto che avrà Pirlo. Complessivamente i 9 scudetti sono un valore eccezion ale e l’abitudine a vincere non si compra. In questo momento Juve e Inter fanno storia a sé. Atalanta e Lazio che non sono certo peggiorato hanno fatto 8 punti in più della Roma, Mentre Napoli e Milan che ne hanno fatto di meno, mi sembrano migliorate. Per come la vedo io la Roma, che fino a 2 anni fa arrivava secondo o terza, e sembrano passati 15 anni da quelle stagioni, al momento parte settima e ricordiamo che non ha un diretto sportivo. Il Milan? Sta facendo le cose per bene con un’idea e una linea. Difficilmente farà un girone di ritorno da secondo posto ma sono certo che lotterà per la Champions. Le certezze acquisite restano e il centrocampo sta crescendo moltissimo”.